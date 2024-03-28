За пять лет доля россиян, выбирающих МФО по ставке займа, упала более чем втрое

Россияне перестали обращать внимание на уровень ставки по микрозаймам. В 2024 году 25% опрошенных россиян выбирают микрофинансовую организацию по ставке займа: предпочтение отдается тем, у кого она меньше.
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