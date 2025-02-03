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Выбор бизнеса: бегать или договариваться?

Выбор бизнеса: бегать или договариваться?

Какие способы наращивания частных инвестиций могут быть у регионов помимо прямого финансирования и налогового демпинга? Договариваться с бизнесом, создавать взаимовыгодные условия Андрей Усенко, президент Вятской торгово промышленной палаты.

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