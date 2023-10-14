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«Нет ничего невозможного»: Костомаров научился водить автомобиль

«Нет ничего невозможного»: Костомаров научился водить автомобиль

Потерявший кисти рук и стопы олимпийский чемпион Роман Костомаров похвастался своей новой победой. Соответствующее видео фигурист опубликовал в соцсетях аккурат спустя неделю после предыдущего достижения.

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