«Нет ничего невозможного»: Костомаров научился водить автомобиль

Потерявший кисти рук и стопы олимпийский чемпион Роман Костомаров похвастался своей новой победой. Соответствующее видео фигурист опубликовал в соцсетях аккурат спустя неделю после предыдущего достижения.
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