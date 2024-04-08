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Полеты на «Боингах» стали совсем опасны: при взлете отвалился кожух двигателя

Расследование начато после того, как во время взлета у самолета Boeing отвалился кожух двигателя. Рейсу компании Southwest Airlines пришлось возвращаться в аэропорт Денвера после последней аварии, которая затронула парк “Боингов” этой авиакомпании.

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