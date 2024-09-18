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Наши обманули ВСУ. Морпехи на трофейном броневике освободили курскую Снагость

Наши обманули ВСУ. Морпехи на трофейном броневике освободили курскую Снагость

Наши обманули ВСУ. Морпехи на трофейном броневике освободили курскую Снагость Юлия СоколоваВ ходе освобождения населенного пункта Снагость в Курской области российские бойцы проявили высокую изобретательность и оперативность.

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