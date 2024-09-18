Наши обманули ВСУ. Морпехи на трофейном броневике освободили курскую Снагость Юлия СоколоваВ ходе освобождения населенного пункта Снагость в Курской области российские бойцы проявили высокую изобретательность и оперативность.
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