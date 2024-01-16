Лови волну: насколько подешевели зарубежные туры после Нового года

С окончанием новогодних каникул началось и традиционное снижение цен на зарубежный отдых. Сильнее всего дешевеют туры по тем направлениям, куда есть чартерная перевозка, – в первую очередь Египет, Турция, Шри-Ланка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии