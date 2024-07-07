Эрдоган не теряет надежды: какая кошка пробежала между Россией и Турцией

Алексей Тан ЗАПОМНИ!!!... РУССКИЙ народ, ни когда,... ни у кого, на шее не сидел и не сидит!!!... А это благодаря Русскому народу, всякие Сталины и им подобные, становятся "успешными государями".... а так же " великими" политическими деятелями.... С Узбеками, или таджиками... они .. не только НИ ОДНОЙ войны бы не выиграли... но и ни промышленности, ни здравоохранения... не построили бы!!.

Игорь Кузнецов Отношения с такими странами как Турция нужны именно потому, что они пытаются "маневрировать" между "давлением" США и экономической выгодой. Я не думаю что Эрдоган забыл попытку госпереворота, когда его предупредили российские спецслужбы. То, что происходит, это поиск вариантов выхода из международной системы платежей, которая контролируется долларом. Новак "не открыл Америку", да, в перспективе клиринговые платежи станут основой для перехода к цифровым валютам.