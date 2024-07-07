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Эрдоган не теряет надежды: какая кошка пробежала между Россией и Турцией

Эрдоган не теряет надежды: какая кошка пробежала между Россией и Турцией

Уже почти год турецкий президент не может увидеться с российским визави. Последняя очная встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина прошла в Сочи в весьма напряженной обстановке.

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Комментарии
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Алексей Тан
ЗАПОМНИ!!!... РУССКИЙ народ, ни когда,... ни у кого, на шее не сидел и не сидит!!!... А это благодаря Русскому народу, всякие Сталины и им подобные, становятся &quot;успешными государями&quot;.... а так же &quot; великими&quot; политическими деятелями.... С Узбеками, или таджиками... они .. не только НИ ОДНОЙ войны бы не выиграли... но и ни промышленности, ни здравоохранения... не построили бы!!.
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21 час.
Игорь Кузнецов
Отношения с такими странами как Турция нужны именно потому, что они пытаются &quot;маневрировать&quot; между &quot;давлением&quot; США и экономической выгодой. Я не думаю что Эрдоган забыл попытку госпереворота, когда его предупредили российские спецслужбы. То, что происходит, это поиск вариантов выхода из международной системы платежей, которая контролируется долларом. Новак &quot;не открыл Америку&quot;, да, в перспективе клиринговые платежи станут основой для перехода к цифровым валютам.
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19 час.
Александр _
Почему бы прямо в лицо туркам не сказать, что отпустив &quot;Азовцев&quot; они автоматически потеряли статус посредников и миротворцев? Чего опять заискивать перед ними?
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15 час.

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