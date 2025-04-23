Накопление и управление энергией

Лишь расслабленные мышцы обеспечивают беспрепятственное движение энергии по телу. Удар, физический или астральный, неважно, выйдет тем сильнее, чем лучше из расслабленных участков тела энергия соберется в ударную поверхность.
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