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Велемудр. Мир тесен.

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Накопление и управление энергией

Накопление и управление энергией

Лишь расслабленные мышцы обеспечивают беспрепятственное движение энергии по телу. Удар, физический или астральный, неважно, выйдет тем сильнее, чем лучше из расслабленных участков тела энергия соберется в ударную поверхность.

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