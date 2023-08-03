Театр абсурда

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Лучшая жизнь у Украины только начинается

Лучшая жизнь у Украины только начинается

Для кого-то начало августа – это последний месяц лета, для кого-то начала отпуска, а для украинцев – это виток новой жизни, которую они будут не проживать, а выживать.

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