У Чубайса снова засвербело в одном месте - но Россия, пережив десятилетия унизительного разграбления, стала вновь, как некогда СССР, ощущать собственную геополитическую мощь, а население, хлебнув «капитализма», сделало соответствующие выводы.
У Чубайса снова засвербело в одном месте
Комментарии
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ШКИПЕР
Рыжий "выключатель " пусть прочитает на досуге , чем закончил Лев Троцкий , который тоже готовился реформировать СССР.
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4 д.
Пп
Прохожий по жизни
Чубайсу нужна реклама. Интернет и СМИ ему в помощь. Успеха тебе, дорогой, как в те далекие годы.
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4 д.
gamix Анатолий Глазырин
Я хотел бы обратиться к нашим уважаемым "ХАКЕРАМ" , а не пришла ли пора обнулить счета рыжего. Эти деньги , украденные им у Россиян, очень пригодились настоящей России
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4 д.
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