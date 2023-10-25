Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 763 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • V K
    Нет, в Ирак их нельзя - а вдруг они ещё раз море выкопают!?Мысли о дальнейше...
  • Евгений Решетников
    Самый простой способ решить все проблемы - это признать всех экспертов, спикеров, подобных экономистов, большую часть...Дождется ли Росси...
  • Юрий Золотарев
    Украина - хрен с ней, пускай остаётся. А вот БандероЖОпия должна исчезнуть! НАВСЕГДА!! Волчьей "морали" не место на н...Всё, что сможем в...

У Чубайса снова засвербело в одном месте

У Чубайса снова засвербело в одном месте

У Чубайса снова засвербело в одном месте - но Россия, пережив десятилетия унизительного разграбления, стала вновь, как некогда СССР, ощущать собственную геополитическую мощь, а население, хлебнув «капитализма», сделало соответствующие выводы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Рыжий &quot;выключатель &quot; пусть прочитает на досуге , чем закончил Лев Троцкий , который тоже готовился реформировать СССР.
Ответить
4 д.
Пп
Прохожий по жизни
Чубайсу нужна реклама. Интернет и СМИ ему в помощь. Успеха тебе, дорогой, как в те далекие годы.
Ответить
4 д.
gamix Анатолий Глазырин
Я хотел бы обратиться к нашим уважаемым &quot;ХАКЕРАМ&quot; , а не пришла ли пора обнулить счета рыжего. Эти деньги , украденные им у Россиян, очень пригодились настоящей России
Ответить
4 д.

Картина дня

наверх