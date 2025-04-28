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Дропперов накажут уголовно

Правительство подготовило поправки в ст. 187 УК («Неправомерный оборот средств платежей»), вводящие уголовную ответственность для дропперов — лиц, передающих свои банковские карты или наличные мошенникам за вознаграждение.

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