Судьи отменили 4 шайбы в матче «Эдмонтона» и «Сан-Хосе» (1 против 3) после тренерских запросов

Судьи отменили 4 шайбы в матче «Эдмонтона» и «Сан-Хосе» (1 против 3) по запросу тренеров. «Ойлерс» обыграли «Шаркс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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