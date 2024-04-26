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Региональная Юридическая Служба

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Суд приговорил «крабового короля» к 17 годам за организацию убийства

Суд приговорил «крабового короля» к 17 годам за организацию убийства

В Приморском краевом суде вынесен приговор Олегу Кану, известному как «крабовый король». Его заочно приговорили к 17 годам колонии строгого режима за организацию заказного убийства предпринимателя, которое произошло во Владивостоке в 2010 году.

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