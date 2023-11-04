Политика как он...
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Политика как она есть

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Исламизму указали на выход. Узбекистан жёстко отреагировал на события в Дагестане

Исламизму указали на выход. Узбекистан жёстко отреагировал на события в Дагестане

Возмутительное происшествие в аэропорту Махачкалы дало понять всем, к чему может привести беспечное отношение к такому явлению, как исламизм.

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Комментарии
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Владимир
&quot;А как только заходит речь про необходимость введения аналогичных мер в России, начинается вой о том, что “не нужно трогать чужие традиции”.&quot; - Вот пусть и сидят со своими традициями у себя в пещерах, и никто их трогать не будет. Не чего ходить в хиджабах и никабах и кошмарить людей в метро и других общественных местах. Ведь под этими одеяниями могут скрываться и террористки и прочие преступницы.
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21 час.
Роман Маннанов
Исламизм - звучит жутко? А христианство? А иудаизм? Блдь, отнимите у автора микрофон, он забыл выпить таблетку. Ну, или это существо на подсосе иноагентов? Искусно оперируя вырванными из контекста фактами, пытается и далее взвинтить &quot;до щелчка&quot; исламскую часть нашего многоконфессионального общества.
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15 час.
Роман Маннанов
Ах, да, забыл представиться, крещенный татарин, проживший большую часть жизни в &quot;исламском регионе РФ&quot;, республики Башкортостан
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15 час.

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