Исламизму указали на выход. Узбекистан жёстко отреагировал на события в Дагестане

Владимир

"А как только заходит речь про необходимость введения аналогичных мер в России, начинается вой о том, что “не нужно трогать чужие традиции”." - Вот пусть и сидят со своими традициями у себя в пещерах, и никто их трогать не будет. Не чего ходить в хиджабах и никабах и кошмарить людей в метро и других общественных местах. Ведь под этими одеяниями могут скрываться и террористки и прочие преступницы.