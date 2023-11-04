Возмутительное происшествие в аэропорту Махачкалы дало понять всем, к чему может привести беспечное отношение к такому явлению, как исламизм.
Исламизму указали на выход. Узбекистан жёстко отреагировал на события в Дагестане
Комментарии
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Владимир
"А как только заходит речь про необходимость введения аналогичных мер в России, начинается вой о том, что “не нужно трогать чужие традиции”." - Вот пусть и сидят со своими традициями у себя в пещерах, и никто их трогать не будет. Не чего ходить в хиджабах и никабах и кошмарить людей в метро и других общественных местах. Ведь под этими одеяниями могут скрываться и террористки и прочие преступницы.
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21 час.
Роман Маннанов
Исламизм - звучит жутко? А христианство? А иудаизм? Блдь, отнимите у автора микрофон, он забыл выпить таблетку. Ну, или это существо на подсосе иноагентов? Искусно оперируя вырванными из контекста фактами, пытается и далее взвинтить "до щелчка" исламскую часть нашего многоконфессионального общества.
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15 час.
Роман Маннанов
Ах, да, забыл представиться, крещенный татарин, проживший большую часть жизни в "исламском регионе РФ", республики Башкортостан
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15 час.
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