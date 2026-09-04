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Кондратьев: пожар на нефтебазе в Сочи может осложнить ситуацию с топливом на АЗС

Кондратьев: пожар на нефтебазе в Сочи может осложнить ситуацию с топливом на АЗС

Возгорание на нефтебазе в Сочи, которое возникло ночью в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, может привести к осложнению ситуации с топливом на заправочных станциях курорта, однако допустить этого нельзя.

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