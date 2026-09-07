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Исследование: конформизм в многоагентных LLM ломает конформное предсказание

Исследование: конформизм в многоагентных LLM ломает конформное предсказание

Исследователи представили на arXiv статью, в которой показали, что конформное предсказание — метод построения доверительных интервалов для моделей ИИ — перестает работать, когда языковая модель взаимодействует с другими агентами.

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