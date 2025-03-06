Сенатор Никонорова: подписавшие контракт с ВСУ молодые люди не доживут до выплат

Член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова выразила мнение, что молодёжь, которая заключит контракт с ВСУ, не успеет получить выплаты, потому что, скорее всего, не доживёт до конца службы.
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