Кредитный юрист Первушкин: мошенники могут оформить заём без ведома жертвы

Генеральный директор ООО «Исправление Кредитной Истории», кредитный юрист Павел Первушкин рассказал, что мошенники могут оформить кредит на гражданина в том случае, если обладают его персональными данными.
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