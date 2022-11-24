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Усман Нурмагомедов про слова Конора о Хабибе: «Не может человек, у которого нет чести, задеть другого человека»

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов прокомментировал твит ирландца Конора Макгрегора, который написал, что Хабиб Нурмагомедов не выполнил план отца, потому что сбежал.

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