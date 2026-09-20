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Памфилова: при атаке БПЛА на Подмосковье пострадала глава избирательной комиссии

Памфилова: при атаке БПЛА на Подмосковье пострадала глава избирательной комиссии

В результате атак дронов погибли и пострадали члены избирательных комиссий. Об этом, как передает корреспондент RTVI, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

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