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Царьград

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Роспатент выбрал лучшие изобретения для рыбалки ко Дню рыбака

Роспатент выбрал лучшие изобретения для рыбалки ко Дню рыбака

Ко Дню рыбака специалисты Роспатента представили изобретения для рыбной ловли. Москвич Василий Иода предложил инновационную приманку, а учёные из Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга разработали решения для сохранения улова и предотвращения смерти рыбы во время транспортировки.

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