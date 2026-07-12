Роспатент выбрал лучшие изобретения для рыбалки ко Дню рыбака

Ко Дню рыбака специалисты Роспатента представили изобретения для рыбной ловли. Москвич Василий Иода предложил инновационную приманку, а учёные из Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга разработали решения для сохранения улова и предотвращения смерти рыбы во время транспортировки.
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