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Царьград

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Глухие взрывы и столб дыма: в Гатчине полыхает промзона

Глухие взрывы и столб дыма: в Гатчине полыхает промзона

Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.Ранним утром 10 января в Гатчине Ленинградской области произошёл крупный пожар.

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