Медвежий угол

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Пригожин ответил на вопрос, почему завершён набор заключённых в ЧВК «Вагнер»

Пригожин ответил на вопрос, почему завершён набор заключённых в ЧВК «Вагнер»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил CNN, что 10 млн американцев подали заявки в группу, чтобы воевать против НАТО.

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