Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июля

В Раде требуют арестовать Михаила Федорова за госизмену и попытку переворота. Тем временем российские войска делают ставку на успехи фронта: известный телеведущий Владимир Соловьёв допустил освобождение Донбасса до конца 2026 года .
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