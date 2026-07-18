RND: Писториус косвенно упрекнул Зеленского в письме Федорову

Глава Минобороны Германии Борис Писториус написал бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову личное письмо, содержание которого можно расценить как косвенный упрек в адрес Владимира Зеленского, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland, ознакомившаяся с содержанием этого документа.
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