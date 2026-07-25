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Царьград

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СК России начал расследование после травмы девочки в Татарстане

СК России начал расследование после травмы девочки в Татарстане

В Татарстане на двухлетнюю девочку в спорткомплексе упал стол, из-за чего у ребенка перелом фаланги пальца.

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