Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Не пустите мигрантов - вступим в НАТО: Россию шантажируют страны Средней Азии?

Не пустите мигрантов - вступим в НАТО: Россию шантажируют страны Средней Азии?

Экономические проблемы нельзя решать в ущерб коренному населению, заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

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Комментарии
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Элла
Наши ВСЕ окраины со времён ещё СССР постоянно использовали  шантаж. Поэтому население России жили намного хуже окраин - говорю из личного опыта! И что? Думаете они были довольны и благодарны России? Конечно, НЕТ, т.к. они привыкли к этому и продолжают &quot;доить&quot; Россию. Что из этого вышло мы видим по ситуации с мигрантами, сложившейся на сегодняшний день. Поэтому, надо коренным образом решать вопрос с этими бандитам, хамами, убийцами, насильниками и халявщиками! А иначе ... добра нам не видать!!!
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4 час.
Ольга Кожемякина
На сто процентов согласна с Трухачевым! Молодец! Шантаж должен быть наказуем. Думцы должны принять Закон о недопустимости пересечения нашей границы нанятых работников со всем своим выводком, и об ответственности работодателей за нарушение сроков и условий прибывания нанятых на работу. Мигранты, нарушающие наши законы и не знающие русского языка должны быть депортированы, а работодатели должны нести уголовное наказание за их нарушения.  Границы с Россией должны быть закрыты. Чиновники ФМС, службы МВД, некоторых администраций должны нести уголовное наказание за казнокрадство, мздоимство, взяточниство и предательство. Вот тогда будет порядок.
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3 час.
Россиянин
В Средней Азии очень плохо обстоят дела с рабочими местами. Поэтому и прутся к нам. Им не в НАТО надо вступать, а развивать свои экономики. Платить достойные зарплаты. Они этого не делают.
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1 час.

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