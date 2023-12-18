Экономические проблемы нельзя решать в ущерб коренному населению, заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".
Не пустите мигрантов - вступим в НАТО: Россию шантажируют страны Средней Азии?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элла
Наши ВСЕ окраины со времён ещё СССР постоянно использовали шантаж. Поэтому население России жили намного хуже окраин - говорю из личного опыта! И что? Думаете они были довольны и благодарны России? Конечно, НЕТ, т.к. они привыкли к этому и продолжают "доить" Россию. Что из этого вышло мы видим по ситуации с мигрантами, сложившейся на сегодняшний день. Поэтому, надо коренным образом решать вопрос с этими бандитам, хамами, убийцами, насильниками и халявщиками! А иначе ... добра нам не видать!!!
Ответить
4 час.
Ольга Кожемякина
На сто процентов согласна с Трухачевым! Молодец! Шантаж должен быть наказуем. Думцы должны принять Закон о недопустимости пересечения нашей границы нанятых работников со всем своим выводком, и об ответственности работодателей за нарушение сроков и условий прибывания нанятых на работу. Мигранты, нарушающие наши законы и не знающие русского языка должны быть депортированы, а работодатели должны нести уголовное наказание за их нарушения. Границы с Россией должны быть закрыты. Чиновники ФМС, службы МВД, некоторых администраций должны нести уголовное наказание за казнокрадство, мздоимство, взяточниство и предательство. Вот тогда будет порядок.
Ответить
3 час.
Россиянин
В Средней Азии очень плохо обстоят дела с рабочими местами. Поэтому и прутся к нам. Им не в НАТО надо вступать, а развивать свои экономики. Платить достойные зарплаты. Они этого не делают.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии