Не пустите мигрантов - вступим в НАТО: Россию шантажируют страны Средней Азии?

Элла Наши ВСЕ окраины со времён ещё СССР постоянно использовали шантаж. Поэтому население России жили намного хуже окраин - говорю из личного опыта! И что? Думаете они были довольны и благодарны России? Конечно, НЕТ, т.к. они привыкли к этому и продолжают "доить" Россию. Что из этого вышло мы видим по ситуации с мигрантами, сложившейся на сегодняшний день. Поэтому, надо коренным образом решать вопрос с этими бандитам, хамами, убийцами, насильниками и халявщиками! А иначе ... добра нам не видать!!!

Ольга Кожемякина На сто процентов согласна с Трухачевым! Молодец! Шантаж должен быть наказуем. Думцы должны принять Закон о недопустимости пересечения нашей границы нанятых работников со всем своим выводком, и об ответственности работодателей за нарушение сроков и условий прибывания нанятых на работу. Мигранты, нарушающие наши законы и не знающие русского языка должны быть депортированы, а работодатели должны нести уголовное наказание за их нарушения. Границы с Россией должны быть закрыты. Чиновники ФМС, службы МВД, некоторых администраций должны нести уголовное наказание за казнокрадство, мздоимство, взяточниство и предательство. Вот тогда будет порядок.