Китай по-тихому восстанавливает секретную базу для ядерных испытаний

В отдаленной пустыне, где почти 60 лет назад Китай взорвал свою первую атомную бомбу, буровая установка недавно создала глубокую вертикальную шахту, которая, по оценкам, погрузится вниз как минимум на треть мили.
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