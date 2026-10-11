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Владимирские новости

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Медрегистратора с 25-летним стажем пытались уволить с Юрьев-Польской ЦРБ

Медрегистратора с 25-летним стажем пытались уволить с Юрьев-Польской ЦРБ

Сотрудницу Юрьев-Польской ЦРБ восстановили в должности медицинского регистратора, суд установил нарушение процедуры сокращения и взыскал с больницы 50 тыс.

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