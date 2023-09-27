«Арсенал» вышел в следующий раунд Кубка английской лиги

В третьем раунде «канониры» обыграли «Брентфорд».В третьем раунде «канониры» обыграли «Брентфорд».В Лондоне (Англия) завершился матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались местные «Брентфорд» и «Арсенал».
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