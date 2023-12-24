Экс-министр обороны Армении доходчиво объяснил, почему оппозиция не смогла свергнуть Пашиняна

Сейран Оганян в интервью Общественному телевидению Армении отметил, что широкие слои населения не были вовлечены в последовательную оппозиционную деятельность, что неспростаБывший глава армянского Минобороны Сейран Оганян дал интервью Общественному телевидению.
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