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Царьград

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У США и России появился шанс договориться. Зеленский ошибся - он 6 раз унизил Трампа

У США и России появился шанс договориться. Зеленский ошибся - он 6 раз унизил Трампа

У США и России появился реальный шанс договориться. И вполне возможно, на этот раз договорённости не окажутся пустым звуком, как это было после встречи в Анкоридже.

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