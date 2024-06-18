Путин заявил, что Россия рада создать условия для развития IT в новых регионах

Новые регионы являются историческими территориями России, Москва рада заниматься созданием в Донбассе и Новороссии условий для достижения серьезных результатов, в том числе в сфере IT, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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