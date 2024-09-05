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Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о поставке бронежилетов

Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о поставке бронежилетов

Московский суд арестовал имущество супруги одного из обвиняемых по делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, как указано в судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

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