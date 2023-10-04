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"Азия ведёт против нас войну". Собянин жёстко прошёлся по любителям "поворота на Восток"

"Азия ведёт против нас войну". Собянин жёстко прошёлся по любителям "поворота на Восток"

На минувшей деловой неделе прошёл Московский финансовый форум, в ходе которого прозвучало много важного и интересного.

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Комментарии
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Я
Яна
Это общая политика страны.
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11 час.
Лариса Поплавская
Слишком много врагов мы расплодили свей мягкотелостью.  Одним дарим безвозмездно на миллионы не рублей, адолларов при сегодняшнем бешеном курсе, другим прощаем долги на такие же суммы, Делаем скидки явно хитровыдуманным туркам и китайцам. Ведь это уже веками проверенный контингент, которым верить нельзя. Да нам нужны хоть какие-то сторонники, но нельзя раздавать народное добро. Хотите быть добрым-пожалуйста из своего  личного кармана. Или это напрочь забытое понятие тех кто у власти. Давно перепутали свой и госсударственный карман. Думаете оценят вашу доброту: Опять вопрос  что еще не почувствовали благодарности от всех СНГ и прочих Умышленно разбазаривается, расшатывется страна. Хотите быстрей закончить войну с  Украиной. Бейте все их опасную для нас . Всеравно  рано или поздно  придется рушить  заводы, дороги мосты, так лучше раньше, чем кровью погибших наслаждаться. Нравится вам это &quot;господа&quot;  руководители, депутаты, чиновники, но это факт. Ик  любому проявление враждебности относится более строго, даже вплоть до расстрела. По другому никак. Что про вас скажут да чихать с высокой колокольни как им на вас, так и вам на них. Каждый заботится о себе. Где строже там и порядка больше и дисциплины.
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11 час.
Я
Яна
Нам не друзей искать надо, а взаимовыгодное сотрудничество во всех областях.
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7 час.

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