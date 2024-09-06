Бабаков: попытки Запада дестабилизировать обстановку в Сербии обречены

Западные страны пытаются дестабилизировать ситуацию на территории Сербии. Однако все подобные попытки обречены на провал, заявил в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
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