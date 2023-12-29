Жителей Красной Поляны возмутила замена святого креста на дольмен при въезде в посёлок

По словам неравнодушных граждан, новый проект стелы не был согласован с населением.Жители Красной Поляны возмутились решением администрации Сочи заменить святой крест на стеле при въезде в посёлок на дольмен.
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