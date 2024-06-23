Удар в спину российским братьям. Сербия тайно наращивает поставки вооружения для ВСУ

Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press Автор: Иван Смирнов Сербия тайно наращивает продажу странам Запада вооружения, которые потом поставляется для нужд ВСУ, сообщает британское издание The Financial Times.
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