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Индекс Nikkei подскочил более чем на 3%

Индекс Nikkei подскочил более чем на 3%

Токийские фондовые рынки в среду продолжили рост, показывают биржевые данные 5 августа. Японский базовый индекс Nikkei 225 завершил торги ростом на 2342,91 пункта, или на 3,66%, по сравнению со вторником, достигнув отметки 66 300,44.

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