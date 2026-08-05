Индекс Nikkei подскочил более чем на 3%

Токийские фондовые рынки в среду продолжили рост, показывают биржевые данные 5 августа. Японский базовый индекс Nikkei 225 завершил торги ростом на 2342,91 пункта, или на 3,66%, по сравнению со вторником, достигнув отметки 66 300,44.