Военный потенциал движения ХАМАС

7 октября палестинское движение ХАМАС осуществило крупнейшую за последние годы атаку на Израиль. С территории сектора Газа выпустили несколько тысяч реактивных снарядов, а мобильные ударные группы выполнили наземный прорыв.
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