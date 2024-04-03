Официальная информация

В связи с поступающими от средств массовой информации вопросами относительно предусмотренного законопроектом ограничения временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан длительностью не более 90 дней суммарно в течение календарного года МВД России сообщает следующее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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