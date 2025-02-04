ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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С таким лицом с вами никто знакомиться не будет

С таким лицом с вами никто знакомиться не будет

- Женщины, да вы посмотрите на себя. Посмотрите на лицо, с которым вы ходите. Не удивляйтесь потом, что к вам мужчины не подходят знакомиться.

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