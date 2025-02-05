Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоманов

"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоманов

Государственник Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на очередном заседании по миграционной политике поднял очень важную тему, которая почему-то доселе не поднималась ни в общественном пространстве, ни на государственном уровне.

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Комментарии
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ВераВерная
Ваш сарказм засчитан)))
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18 час.
Лора Лора
Трепло! Только переименовывать горазд и при этом 16 миллиардов бюджетных денег распилили....
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17 час.
АК
Алекс Кузь
Медведеву да пора вылезать из берлоги, он в отличной морально волевой форме, с патриотическим прищуром, готов косить и чистить.
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13 час.
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