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Закон и Порядок

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В России предложили разрешить ношение короткоствольного боевого оружия

В России предложили разрешить ношение короткоствольного боевого оружия

В российском обществе новая тема, которая вызвала широкое обсуждение. Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин предложил разрешить свободное ношение оружия некоторым категориям россиян — хотя бы на время проведения специальной военной операции.

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