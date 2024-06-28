В МИСПе покажут более 100 работ ярких петербургских художников 1990-2000-х годов

Здесь соседствует магический реализм нонкомформиста с классической академической выучкой Николая Сажина, сюжетный сторителлинг Коринны Претро и живопись наследников русского и французского модернизма Петра Зверховского и Глеба Вяткина.
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