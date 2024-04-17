Власти Подмосковья предлагают перенять опыт ОАЭ и селить гастарбайтеров на «закрытых территориях»

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Silver Kont
    Ну вот, очередная ципсошница нарисовалась....The Sun: молниено...
  • Кремлин Православович
    Это ваше субъективное мнение. Вы просто не обладаете информацией.The Sun: молниено...
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