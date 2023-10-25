Суд передал иск сына Градского о наследстве в Подмосковье

Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении гражданского иска сына Александра Градского Даниила, который предъявил требования к своей сестре Марии и вдове отца Марине Коташенко о праве на наследство, передает ТАСС.
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