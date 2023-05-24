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Нарышкин не смог подтвердить данные о ранении главкома ВСУ Залужного

Нарышкин не смог подтвердить данные о ранении главкома ВСУ Залужного

РИАМО - 24 мая. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия получает информацию о состоянии здоровья главкома Вооруженных сил Украины Валерий Залужного, но назвать ее стопроцентно достоверной нельзя, сообщает ТАСС.

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