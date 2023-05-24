Нарышкин не смог подтвердить данные о ранении главкома ВСУ Залужного

РИАМО - 24 мая. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия получает информацию о состоянии здоровья главкома Вооруженных сил Украины Валерий Залужного, но назвать ее стопроцентно достоверной нельзя, сообщает ТАСС.