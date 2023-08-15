Дело не в автосервисе: жители назвали настоящую причину катастрофы в Махачкале

Утро.ruПодписатьсяДело не в автосервисе: жители назвали настоящую причину катастрофы в МахачкалеМинувшей ночью в Дагестане произошел крупный взрыв, в результате которого более сотни человек пострадали и почти 30 погибли.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииМКМария КалининаСклады,где хранятся порох и селитра,явл. целью разрушений для действующих на территории России агентов ВсуОтветить12 час.ВВладимирРазберутсяОтветить9 час.ВВВладимир Великий)))) да ну.....Ответить3 час.
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