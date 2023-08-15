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Дело не в автосервисе: жители назвали настоящую причину катастрофы в Махачкале

Дело не в автосервисе: жители назвали настоящую причину катастрофы в Махачкале

Минувшей ночью в Дагестане произошел крупный взрыв, в результате которого более сотни человек пострадали и почти 30 погибли.

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Комментарии
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МК
Мария Калинина
Склады,где хранятся порох и селитра,явл. целью  разрушений для действующих на территории России агентов Всу
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12 час.
В
Владимир
Разберутся
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9 час.
ВВ
Владимир Великий
)))) да ну.....
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3 час.

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