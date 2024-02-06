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Китайский блогер не стал скрывать способ вывести из строя любой ПК с Windows

Китайский блогер не стал скрывать способ вывести из строя любой ПК с Windows

Установка определенной даты в Windows приводит полной потере функциональности операционной системы.Китайский блогер Love Comparison не стал скрывать способ вывести из строя любой персональный компьютер (ПК) с Windows, как выяснилось, установка даты в операционной системе на 1 января 10000 года приводит полной потере ее функциональности, сообщает издание MyDrivers.

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